مطاعم الإمارات تستعد لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية

تستعد العديد من المطاعم في الإمارات لتقديم طعام متوافق مع الشريعة اليهودية "كوشير"، بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين هذه الدولة الخليجية وإسرائيل.

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وبحسب الشريعة اليهودية، ينبغي ذبح الحيوانات بطريقة معينة، ويحظر أكل لحم الخنزير، كما يجب الفصل بين منتجات اللحوم والألبان في الطبخ. كذلك، يمنع تناول الأطعمة البحرية مثل المحار.

وتبدو المهمة صعبة بعض الشيء بسبب الشروط الكثيرة وضرورة استيراد المواد الغذائية الموائمة كاللحوم والأجبان ومشتقات الألبان، لكن العديد من المطاعم في دبي بدأت تجهز لهذه الخطوة.

حيث قرر فندق "أرماني" الفخم والقريب من برج خليفة، أعلى مباني العالم في وسط دبي، الشهر الماضي افتتاح مطعم "أرماني كاف" المخصص لتقديم الطعام "كوشير" المتوافق مع الشريعة اليهودية.

ويقدم المطعم، الذي يستوعب 40 زبونا، أطباقا متنوعة طُوعت لجعلها موافقة للشريعة اليهودية، من بينها الدجاج بالكاري.

ويقول الطاهي فابيان فايول: "دربنا موظفينا لأشهر، وعلمناهم ما يمكنهم استخدامه وما لا ينبغي استخدامه".

ويؤكد الطاهي الفرنسي، على أن "الفكرة من وراء هذا المطعم هي تقديم تجربة خمس نجوم لكل من يريد تجربة الطعام الكوشير".

ويوضح أن "التحدي الأبرز سيكون الحصول على المكونات"، مشيرا إلى أن المطعم يسعى لاستيراد اللحوم من الولايات المتحدة.

ومع توفير مطاعم تقدم الأكل الموافق للشريعة اليهودية، قد تصبح دبي وجهة مقبلة للسياح الإسرائيليين.

ومن المتوقع أن يجني اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران من الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا، فوائد كبرى من تطبيع العلاقات، الذي يمنح الدولة العبرية منفذا غير مسبوق إلى منطقة الخليج الثرية.

المصدر: أ ف ب