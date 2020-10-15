46 وفاة و3317 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

سجل المغرب 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 163650.

وذكر موقع "هسبريس" يوم الخميس، أن المعطيات الرسمية أفادت بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 46 وفاة جديدة ليصل مجموع عدد الوفيات إلى 2772 حالة.

ووفق الموقع ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2806237 منذ بداية انتشار الفيروس في 2 مارس الماضي.

إلى ذلك، تم التأكد من 2077 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 136036.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المصدر: موقع "هسبريس"