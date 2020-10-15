وزير الخارجية السعودي يتحدث عن حل "قريب" للأزمة مع قطر

أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن أمله في التوصل "قريبا" إلى حل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

إقرأ المزيد

وقال بن فرحان، في حديث إلى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، اليوم الخميس: "نأمل... أن نتمكن من إيجاد سبيل للمضي قدما لمعالجة المخاوف الأمنية المشروعة... التي دفعتنا إلى اتخاذ القرارات التي اتخذناها".

وأضاف بن فرحان: "أعتقد أن ثمة طريقا صوب ذلك ونأمل في أن نتمكن من العثور عليه في المستقبل القريب".

وردا على سؤال عن موعد التوصل إلى هذا الحل، قال وزير الخارجية السعودي: "ليس المسؤول بأعلم من السائل".

ويستمر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، توتر كبير على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتهمتها الدول الـ4 بـ"دعم الإرهاب" والتحول عن المحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية حادة بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

المصدر: "رويترز" + وكالات