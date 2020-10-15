اختتام مفاوضات الحوار الليبي بالقاهرة باتفاق على جولة ثانية

اختتم وفدا المجلس الأعلى للدولة الليبية وبرلمان طبرق، اجتماعاتهم في العاصمة المصرية القاهرة، بالاتفاق على عقد جولة ثانية من المفاوضات في مصر.

وقال الممثلون في بيان صدر عنهم ليل الثلاثاء، إنه جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة.

وأضاف البيان أن الطرفين "اتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتهما في عقد جولة ثانية من المفاوضات في العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يجري مجلس النواب حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري".

من جانبها، ثمنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهود الوفدين، مؤكدة على ضرورة "إنهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام".

وأعربت البعثة عن أملها في أن يؤدي "هذا التطور في الحوار، إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية"، كما أبدت امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام.

ناصر حاتم

المصدر: RT