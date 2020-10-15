الداخلية التركية: 414 ألف سوري عادوا إلى مناطقهم "المحررة" في سوريا

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الخميس، إن عدد السوريين العائدين إلى المناطق "التي حررتها بلاده من الإرهابيين"، بلغ 414 ألفا و61 شخصا.

وأضاف صويلو في كلمة ألقاها خلال حضوره ورشة عمل لتقييم أداء فرقة العمل السورية، التابعة لوزارة الداخلية، أن "تركيا استطاعت إحلال الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من الشمال السوري، بفضل عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية".

وأكد صويلو، أن إحلال الأمن والاستقرار التام في سوريا والعراق، شرط أساسي لاستقرار تركيا وأمنها.

وتابع: "المناطق التي خرج منها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، تقع الآن تحت احتلال تنظيم ي ب ك الإرهابي. تركيا تسعى لإحلال الاستقرار في تلك المناطق ولا تطمع بثرواتها".

وأشار إلى أن "التنظيمات الإرهابية سعت إلى القضاء على الإرث الحضاري والتاريخي في الأماكن التي تواجدت فيها داخل سوريا"، وأن تركيا لم يكن "بوسعها البقاء في موقف المشاهد للمظالم التي ترتكبها تلك التنظيمات".

وعن الخدمات التي تقدمها تركيا لسكان إدلب، قال صويلو: "مع نهاية الشهر الجاري (أكتوبر) سيصل عدد المنازل التي أنشأناها للسوريين في إدلب 20 ألفا".

المصدر: الأناضول