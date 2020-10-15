مصر.. الشرطة تستعرض قوتها أمام السيسي (فيديو)

استعرض عدد من أفراد قوات الشرطة المصرية مهاراتهم القتالية، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج شهده اليوم.

وبدأ احتفال اليوم بعرض الدراجات الهوائية، وعرض مجموعة من الضربات المؤثرة لطلاب كلية الشرطة في حالة التعامل مع الخارجين عن القانون.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، بسام راضي، قد أعلن بأن الرئيس المصري سيشهد احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة لعام 2020، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية