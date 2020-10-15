تصاعد الاضطرابات في شرق السوادن على خلفية إقالة أحد الولاة

أفاد مراسلنا بأن أعمال العنف تصاعدت في مدينة كسلا بشرق السودان، حيث تجددت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي على خلفية إقالة حاكم الولاية عمار صالح، بعد اعتراضات قبلية على تعينيه.

وأسفرت الاشتباكات القبلية في شرق السودان عن مقتل وإصابة العشرات في المدينة حتى الآن.

واتهم والي كسلا المقال الشرطة السودانية بقتل واصابة المحتجين بالرصاص الحي وحمل الحكومة مسؤولية ما يجري.

المصدر: RT