قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية شرقي السودان بعد إقالة أحد الولاة
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
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أسفرت اشتباكات قبلية شرقي السودان في مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، وذلك على خلفية إقالة أحد الولاة شرق البلاد.
وقالت "لجنة أطباء السودان المركزية" في بيان، إن الضحايا سقطوا في أعقاب اشتباكات وقعت في مدينة سواكن بولاية كسلا شرق السودان، على خلفية قرار حكومي بإقالة الوالي، صالح عمار.
وأوضحت أن القتلى سقطوا نتيجة إصابات بالأسلحة البيضاء والعصي.
هذا وقد أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء الماضي، إعفاء والي كسلا من منصبه، في محاولة لإخماد فتيل نزاع قبلي مستمر منذ نحو 3 أشهر.
المصدر: وكالات