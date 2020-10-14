الجزائر: 9 وفيات و185 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الجزائرية وفاة تسعة من المصابين بفيروس كورونا، وتسجيل 185 إصابة جديدة في البلاد.

وحسب المعطيات الجديدة ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1827 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 53584، وهو ما يمثل 0.4 حالة لكل 100 ألف من السكان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسبما أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الفيروس جمال فورار.

وأضاف فورار أن 111 مريضا تماثلوا للشفاء، وهو ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 37603 أشخاص.

وأوضح أن 21 ولاية سجلت فيها أقل من 9 حالات، بينما لم تسجل أي حالة في 21 ولاية، في حين تم تسجيل أكثر من 10 حالات في 6 ولايات، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشار إلى أن 35 شخصا في العناية المركزة.

وكانت الجزائر أعلنت أمس تسجيل 9 وفيات و174 إصابة بالفيروس.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية