الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا
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شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي وتخطت مجددا عتبة الـ500.
#الصحة تعلن عن تسجيل (501) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (21) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (481) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (326,820) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Y2M3Iuo3Jy— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 14, 2020
يتبع..