الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (501) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (21) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (481) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (326,820) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Y2M3Iuo3Jy