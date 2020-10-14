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الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا

الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا

أخبار العالم العربي

الإصابات اليومية بكورونا في السعودية تتخطى الـ500 مجددا
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شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي وتخطت مجددا عتبة الـ500.

يتبع..

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