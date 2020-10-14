نائبة كويتية: سلطنة عمان لا تمنع مواطني مجلس التعاون من تملك بيوت على أراضيها

قالت البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم عضو مجلس الأمة، إن سلطنة عمان لا تمنع مواطني مجلس التعاون من تملك بيوت لهم على أراضيها.

وأضاف الهاشم اليوم الأربعاء في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماع "تويتر"، أن قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، يخص المناطق التراثية والمحميات والجبال، حفاظا على هوية عمان.

وتابعت: "وبرأيي أنه قرار سليم، ذكي ويحافظ على تراثهم.. محد بيكون قلبه على الأرض إلا أهلها".

وتأتي تغريدة الهاشم ردا على تغريدة أحد الكويتيين، حيث قال: "عاد كنت مخطط اشتري أرض وازرعها مانجا في عمان عقب قراراتهم الأخيره ممنوع إلا عماني يملك الأرض قلت زين ماسويت شي".

أبداً.. سلطنة عمان لاتمنع مواطني مجلس التعاون من تملك بيوت لهم.. قرار المنع فى المناطق التراثية والمحميات والجبال حفاظاً على هوية عمان.. وبرأيي انه قرار سليم ، ذكي ويحافظ على تراثهم .. محد بيكون قلبه على الأرض إلا أهلها #عمان_غير 🇴🇲 https://t.co/firDQ4Dpzm — safa Alhashem (@safaalhashem) October 14, 2020

ويسعى الكويتيون الذين يمتلكون عقارات سكنية في بعض مناطق سلطنة عمان إلى نقل ملكيتها إلى مواطنين عمانيين خلال 70 يوما، أي قبل يوم 19 نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا التحرك على خلفية المرسوم السلطاني الخاص بعملية البيع والشراء والتملك العقاري للعمانيين وغير العمانيين في مادته الأولى، والذي ينص على أن هناك بعض المناطق غير مسموح فيها بتملك غير العمانيين.

ويشمل القرار منع التملك لغير العمانيين في محافظة مسندم، والبريمي، والظاهرة، والوسطى، وظفار عدا صلالة، وفي مناطق ولاية لوى، وشناص، ومصيره، والجبل الأخضر، وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

إلى جانب الجزر والحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة، إضافة إلى الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة، والمواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.

المصدر: وكالات