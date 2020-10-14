انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

أنهى الوفدان اللبناني والإسرائيلي الاجتماع الأول لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وعقد الاجتماع في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة الولايات المتحدة، كوسيط مسهل للمفاوضات عبر مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري لبناني، أن هناك جولة ثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود في 28 الشهر الجاري.

المصدر: "وكالات"