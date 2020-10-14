عقب نشر رسالة دبلوماسية من بريد كلينتون بشأنها.. توكل كرمان ترد بالمثل

ردت توكل كرمان، الناشطة اليمنية المتحصلة على جائزة نوبل للسلام، على المعلومات التي كشفها بريد هيلاري كلينتون بشأنها، بطريقة مماثلة.

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ونشرت كرمان في تغريدة على حسابها في "تويتر" ما عدته بأنه مما لم تكشف عنه مذكرات هيلاري كلينتون.

من ما لم تكشف عنه مذكرات هيلري كيلنتون :

في لقائي بها في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء الثورة احتجيت على لقاء السفير الأمريكي بعلي عبدالله صالح، وعدتني ان لا يحدث ذلك مجددا، ثم أخبرتني ان السفير يرفض الآن الرد على اتصالاته وأن ذلك بتوجيه منها https://t.co/3SMZIp7iBW — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) October 13, 2020

وروت الناشطة اليمنية بكشف ما يمكن وصفه بسرين، حيث قالت: "في لقائي بها في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء الثورة احتجيت على لقاء السفير الأمريكي بعلي عبدلا الله صالح، وعدتني أن لا يحدث ذلك مجددا، ثم أخبرتني ان السفير يرفض الآن الرد على اتصالاته وأن ذلك بتوجيه منها".

وكان بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون قد أظهر رسالة من شخصية مجهولة ورد فيها أن "كرمان قابلت كلينتون في يناير، قبل بدء الثورة بقليل، ومنظمتها، صحفيات بلا قيود تستلم تمويلا من الحكومة الأمريكية. وقالت (كرمان) اللقاء مع كلينتون رتبته السفارة الأمريكية. وأضافت: (لا أريد أن أصبح وزيرة خارجية، ولكنها مثلي الأعلى)".

المصدر: RT