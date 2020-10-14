 
مباشر
عاجل
لافروف: لم نصف تركيا بالحليف الاستراتيجي المقرب بل هي شريك استراتيجي

العاهل الأردني يتابع تفاصيل جريمة الزرقاء البشعة ويتوعد المجرمين

أخبار العالم العربي

العاهل الأردني يتابع تفاصيل جريمة الزرقاء البشعة ويتوعد المجرمين
Reuters
العاهل الأردني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxnx

هزت جريمة بشعة في محافظة الزرقاء الرأي العام في الأردن، حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدي فتى يبلغ من العمر 16 عاما وفقئ عينيه.

إقرأ المزيد
جريمة بشعة بحق فتى تهز الأردن
جريمة بشعة بحق فتى تهز الأردن

وتابع الملك عبدالله الثاني تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها مديرية الأمن العام، وقادت إلى القبض على الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع، لافتا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار.

وفي وقت سابق، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إنه "أسعف إلى مستشفى الزرقاء بحالة سيئة، فتى يبلغ من العمر 16 عاما إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ لعينيه".

وأشار إلى أنه بالاستماع لأقواله أفاد بأن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة.

المصدر: تلفزيون المملكة

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا