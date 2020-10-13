جريمة بشعة بحق فتى تهز الأردن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، إنه "أسعف إلى مستشفى الزرقاء بحالة سيئة، فتى يبلغ من العمر 16 عاما إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ لعينيه".

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وأشار إلى أنه بالاستماع لأقواله أفاد بأن مجموعة من الأشخاص وعلى إثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه، قاموا باعتراض طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه وفور ورود البلاغ بوشرت التحقيقات لتحديد هوية الأشخاص المعتدين وإلقاء القبض عليهم.

المصدر: الرأي