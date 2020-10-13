بيان مشترك عن ممثلي النواب والدولة الليبيين في ختام لقاء القاهرة

اتفق ممثلو مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة الثلاثاء، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، مشددين على ضرورة الاستمرار بعقد اللقاءات.

وقال المجتمعون في بيان صدر عنهم، إنه "جرت مناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة".

وأضاف البيان، أن "الطرفين أبديا مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات".

وأعرب الجانبان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر، لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية.

وشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدما في المسار الدستوري.

المصدر: "بوابة إفريقيا"