السودان.. نيابة الثراء الحرام والمشبوه تفرج عن زوجة البشير

كشفت مصادر نيابية في تصريح لموقع "السوداني"، عن إفراج نيابة الثراء الحرام والمشبوه عن زوجة الرئيس المعزول عمر البشير وداد بابكر بالضمان.

وتواجه بابكر، اتهامات بالفساد المالي المتعلق بمخالفات وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، وامتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

وسبق أن طالبت هيئة الدفاع عن بابكر النيابة أكثر من مرة بالإفراج عنها لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها الصحية.

المصدر: موقع "السوداني"