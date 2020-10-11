مصر: تسجيل 129 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج 45 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 97688 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة أنه تم تسجيل 129 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، إضافة إلى وفاة 12 حالة.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، بلغ 104516 حالة من ضمنهم 97688 حالة تم شفاؤها، و6052 وفاة.
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر:RT