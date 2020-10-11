مصر.. وفاة أرملة الفريق الراحل سعد الدين الشاذلي

توفيت مساء يوم الأحد السيدة زينات متولي السحيمي، أرملة الفريق المصري الراحل سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973.

وتوفي الفريق الشاذلي عام 2011، وهو أحد أهم الرموز العسكرية المصرية الحديثة حيث شارك في حرب فلسطين 1948، والعدوان الثلاثي في 1956، وحرب 1967، قبل أن يتوجه إلى الكونغو ضمن قوات الأمم المتحدة عام 1960، ثم تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عام 1973.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT