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المغرب.. رئيس الحكومة العثماني ينفي إصابته بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب.. رئيس الحكومة العثماني ينفي إصابته بكورونا
Reuters
رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني
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نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر العثماني تدوينة على "فيسبوك"، كتب فيها: "نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصابتي بفيروس كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد".

وأضاف: "حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين".

نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده إصابتي بفيروس #كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد. حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين.

Опубликовано ‎سعد الدين العثماني Saad dine El otmani‎ Суббота, 10 октября 2020 г.


وسجل المغرب 152404 إصابات، و2605 وفيات بالفيروس.

المصدر: "وكالات"

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