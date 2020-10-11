المغرب.. رئيس الحكومة العثماني ينفي إصابته بكورونا

نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر العثماني تدوينة على "فيسبوك"، كتب فيها: "نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصابتي بفيروس كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد".

وأضاف: "حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين".

نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده إصابتي بفيروس #كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد. حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين. Опубликовано ‎سعد الدين العثماني Saad dine El otmani‎ Суббота, 10 октября 2020 г.



وسجل المغرب 152404 إصابات، و2605 وفيات بالفيروس.

المصدر: "وكالات"