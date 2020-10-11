المغرب.. رئيس الحكومة العثماني ينفي إصابته بكورونا
نفى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونشر العثماني تدوينة على "فيسبوك"، كتب فيها: "نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصابتي بفيروس كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد".
وأضاف: "حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين".
نشرت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده إصابتي بفيروس #كورونا، وهو خبر لا أساس له من الصحة، ولله الحمد. حفظكم الله من سائر الأمراض، ورزق الشفاء لمرضانا ورحم موتانا جميعا، آمين.Опубликовано سعد الدين العثماني Saad dine El otmani Суббота, 10 октября 2020 г.
وسجل المغرب 152404 إصابات، و2605 وفيات بالفيروس.
المصدر: "وكالات"