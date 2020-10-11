 
مباشر

إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

إصابة حنان عشراوي بفيروس كورونا
AFP AMMAR ABD RABBO
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ox0a

أعلنت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إصابة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي بفيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
مكتب عريقات ينفي نقله إلى الأردن للعلاج من كورونا
مكتب عريقات ينفي نقله إلى الأردن للعلاج من كورونا

وأضافت الدائرة في بيان عنها اليوم الأحد، أنه "عملا بمقتضيات الصحة العامة، تعلن الدائرة عن تأجيل جميع ارتباطات عشراوي وأنشطة الدائرة إلى أن تتماثل للشفاء".

يذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات كان أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد في 8 أكتوبر الجاري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا