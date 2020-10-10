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مكتب عريقات ينفي نقله إلى الأردن للعلاج من كورونا

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مكتب عريقات ينفي نقله إلى الأردن للعلاج من كورونا
Reuters
أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
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نفى مكتب أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الأخبار المتداولة حول نقل عريقات إلى الأردن للعلاج من كورونا.

وذكر المكتب في بيان له: "لا صحة لكافة الأخبار التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نقل صائب عريقات للعلاج في الأردن".

وأضاف: "عريقات ما زال يتلقى العلاج في منزله في أريحا، وحالته مستقرة بحمد الله".

وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية أيمن الصفدي أمس الجمعة، توجيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بتوفير أي عناية صحية يحتاجها عريقات.

المصدر: RT

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