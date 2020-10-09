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الملك عبد الله الثاني يوجه بتوفير العناية الصحية لعريقات

أخبار العالم العربي

الملك عبد الله الثاني يوجه بتوفير العناية الصحية لعريقات
Reuters Mohamad Torokman
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات
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أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الأردنية، أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، أنه اتصل بكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وكتب الصفدي على "تويتر": "اتصلت بمعالي الأخ صائب عريقات للاطمئنان على صحته بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ونقلت تمنيات جلالة الملك عبدالله الثاني له بالشفاء، وتوجيهات جلالته توفير أي عناية صحية يحتاجها. حمى الله معاليه وأنعم عليه بالشفاء العاجل".

من جهته، كتب عريقات على "تويتر": "عاش جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس عاصمة دولة فلسطين. مثالا للحكمة والعزة والرفعة والخلق الكريم، وأدامه الله منارة للحكم الرشيد والنزاهة والانجاز، وشكرا أخي أيمن على دماثة الخلق والوفاء المميز، عاش الأردن وفلسطين".

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة على حساب عريقات في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".

المصدر: "وكالات"

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