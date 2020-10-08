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صائب عريقات يعلن إصابته بكورونا

أخبار العالم العربي

صائب عريقات يعلن إصابته بكورونا
Reuters
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات
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أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في تغريدة على حساب عريقات في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".

المصدر: RT

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