مصر.. أول رد كنسي على استخدام أطفال لتمثيل ذبح أقباط على يد "داعش"

نفى مسؤول كنسي مصري، أن يكون الفيديو المتداول لأطفال مسيحيين يجسدون اختطاف وذبح أقباط مصريين في ليبيا على أيدي عناصر تنظيم "داعش"، قد تم تصويره في إحدى كنائس الإيبارشية.

وقال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص للأقباط الأرثوذكس في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنه "لا يعلم أي إيبارشية هذه التي تم تصوير هذا الفيديو فيها".

وأضاف: "أيا كانت، فالمشهد لا يتناسب مع السن ولا مع دار العبادة".

ولا يظهر مقطع الفيديو مكان الكنيسة التي تم التصوير فيها أو وقت التصوير، فيما تبرأت العديد من الإيبارشيات من المشهد التمثيلي.

وتسبب الفيديو في موجة غضب واسعة بين الأقباط على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لمثل تلك المشاهد لأنها مؤذية لنفسية الأطفال.

وطالب المتصفحون قيادات الكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالتحرك ومحاسبة المسؤولين عن مثل تلك الأفعال.

ناصر حاتم - القاهرة