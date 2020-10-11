تونس.. إحباط محاولة هجرة سرية نحو إيطاليا

أوقف رجال الأمن بمدينة نابل التونسية اليوم الأحد 3 أشخاص بتهمة سرقة زورق لاستخدامه في الإبحار خلسة نحو إيطاليا.

ونقل موقع "موزاييك إف إم" عن مصدر أمني قوله، إن "فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بنابل وبالتنسيق مع فرقة شرطة النجدة تمكنوا صباح اليوم الأحد من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة في اتجاه القطر الإيطالي انطلاقا من شاطئ "كلوب ميد" بنابل".

وأكد توقيف ثلاثة شبان تورطوا في سرقة زورق لاستخدامه في عملية الإبحار.

المصدر: "موزاييك إف إم"