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الأردن.. لا مصافحة مع الملك أثناء أداء الحكومة الجديدة اليمين

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الأردن.. لا مصافحة مع الملك أثناء أداء الحكومة الجديدة اليمين
Reuters MUHAMMAD HAMED
العاصمة الأردنية عمان - أرشيف
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أشارت مصادر إعلامية أردنية، إلى أنه سيتم تطبيق البروتوكول الصحي المتبع حكوميا خلال أداء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، والمتضمن عدم المصافحة باليد.

وأكدت، أن "الوزراء الذين تم اختيارهم لفريق الرئيس المكلف بشر الخصاونة، خضعوا جميعا لفحص كورونا، وأن النتيجة ستظهر قبل أداء القسم أمام العاهل الأردني غدا الاثنين".

ولم يوضح المصدر ما إذا كان "المصابون سيحرمون من أداء القسم وعدم الدخول في التشكيلة المرتقبة، أو الانتظار لحين شفائهم من المرض"، ونوهت إلى أن الخصاونة سيلتقي اليوم بفريقه الوزاري في منزله بأم أذينة.

وكلف العاهل الأردني المستشار للشؤون السياسية في الديوان الملكي بشر هاني الخصاونة بتشكيل الحكومة خلفا لعمر الرزاز.

المصدر: "وكالات أردنية"

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