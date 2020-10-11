 
مباشر

سوريا.. تضرر مستودعات مؤسسة التبغ جراء حرائق القرداحة (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. تضرر مستودعات مؤسسة التبغ جراء حرائق القرداحة (صور)
AFP STRINGER / SANA /
حرائق سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owz6

أدت الحرائق التي اندلعت أمس السبت في منطقة القرداحة بريف اللاذقية إلى تضرر مستودعات تخزين مؤسسة التبغ السورية.

وذكر رئيس دائرة التخزين مرتضى ناصر أن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة بأربعة مستودعات لتخزين التبغ.

ولفت إلى أن سيارة إطفاء روسية مع أفراد طاقمها شاركت في إخماد الحريق، فضلا عن سيارتين من فوجي إطفاء حماة والسويداء.

المصدر: "سانا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا