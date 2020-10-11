سوريا.. تضرر مستودعات مؤسسة التبغ جراء حرائق القرداحة (صور)
AFP STRINGER / SANA /
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أدت الحرائق التي اندلعت أمس السبت في منطقة القرداحة بريف اللاذقية إلى تضرر مستودعات تخزين مؤسسة التبغ السورية.
وذكر رئيس دائرة التخزين مرتضى ناصر أن الحريق أسفر عن أضرار كبيرة بأربعة مستودعات لتخزين التبغ.
ولفت إلى أن سيارة إطفاء روسية مع أفراد طاقمها شاركت في إخماد الحريق، فضلا عن سيارتين من فوجي إطفاء حماة والسويداء.
#صور || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) October 11, 2020
من الأضرار التي خلفتها النيران في مبنى مستودعات #المؤسسة_العامة_للتبع في #القرداحة.
-تصوير: #نجم_ناصرpic.twitter.com/DbQTvdm3Lc
المصدر: "سانا"