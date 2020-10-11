ملك الأردن يعين سيدة مستشارة له للسياسات

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، صدور إرادة ملكية سامية بتعيين السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشارة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للسياسات، برتبة وراتب وزير.

وأشار الديوان في بيان مقتضب على موقعه، إلى أن الإرادة الملكية نافذة من تاريخ الـ8 من أكتوبر الجاري.

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيدة هيفاء تركي حديثه الخريشا، مستشاراً لجلالة الملك للسياسات، برتبة وراتب وزير، اعتباراً من تاريخ 8/10/2020 #الأردنpic.twitter.com/831ZpsoAk0 — RHC (@RHCJO) October 11, 2020

يشار إلى أن الوظيفة المعلن عنها، كان يشغلها رئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة، والذي أستلم منصبه بتكليف من الملك الأسبوع الماضي، عقب استقالة سلفه عمر الرزاز.

والخريشا، تعمل أصلا في إدارة السياسات رفقة الخصاونة، ويعد الموقع الجديد مفصليا وأساسيا في تركيبة الهيكلية الجيدة للديوان الملكي.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه من النادر جدا في مؤسسة القصر تعيين امرأة في موقع متقدم مع وظيفة محددة يكون آخر من شغلها رئيس الوزراء.

وقبيلة الخريشا من القبائل الأردنية العريقة، والتي لعبت دورا هاما في بناء الدولة الأردنية الحديثة وتشكيلها.

المصدر: "موقع الديوان الملكي الأردني + ويكيبيديا"