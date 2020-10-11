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لبنان.. إغلاق المقاهي والحانات والملاهي الليلية وعزل المناطق الموبوءة بكورونا

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لبنان.. إغلاق المقاهي والحانات والملاهي الليلية وعزل المناطق الموبوءة بكورونا
Reuters Issam Abdallah
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أعلنت حكومة تصريف الأعمال في لبنان اليوم الأحد عن فرض قيود جديدة مشددة في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأصدر وزير الداخلية العميد محمد فهمي أمرا يقضي بإغلاق الحانات والملاهي والمراقص الليلية في كافة أراضي البلاد حتى إشعار آخر تحت طائلة إحالة المخالفين إلى القضاء المختص.

وينص القرار أيضا على إبقاء العمل بتوقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ما بين الساعة الأولى بعد منتصف الليل لغاية السادسة صباحا من كل يوم في كافة مناطق المناطق.

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كما يحدد الأمر الوزاري أعداد الركاب في وسائل النقل العام، ملزما المتنقلين في كافة مناطق البلاد بارتداء الكمامات وتفادي الاكتظاظ والمحافظة على المسافة الآمنة عن بعضهم البعض.

ويقضي القرار بإقفال مزيد من القرى والبلدات التي تفشى كورونا فيها على نطاق واسع بشكل كامل لمدة أسبوع، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا من يوم غد الاثنين.

ويتضمن نص القرار قائمة تضم أسماء 169 منطقة وقرية موبوءة تطالها إجراءات العزل المحلي، مقارنة مع 111 الأسبوع الماضي.

وسجلت في لبنان حتى اليوم 52558 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 455 حالة وفاة، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية العميقة التي تمر بها البلاد والتي تفاقمت في ظل الانفجار المدمر الذي هز في أغسطس مرفأ بيروت.

المصدر: RT + وكالات

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