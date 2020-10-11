مغن إسرائيلي في دبي: "حيث الأمل في عالم أفضل بلا حروب وبدون إرهاب"

بالتزامن مع زيارة نائبة رئيس بلدية القدس للإمارات العربية، حل بدبي المغني عومر آدم مدعوا من الأمير حمد بن خليفة آل نهيان وسولي وولف رئيس الطائفة اليهودية في البلاد.

وحظي عومر آدم باستضافة الأمير الإماراتي في بيته مثلما شارك في الاحتفال بعيد "بهجة التوراة" اليهودي في كنيس دبي يومي الجمعة والسبت. وصرح للصحافة خلال هذه الزيارة قائلا "... اخترت أن أقابل شعبا رائعا يحب الشعب الإسرائيلي..."، و"افتخر بكوني سفيرا للموسيقى والفن في الإمارات حيث الأمل في عالم أفضل، بلا حروب وبدون إرهاب".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية "ذي جيروزاليم بوست" إن زيارة المغني عومر آدم إلى دبي تركت "أصداء إيجابية جدا جدا" في الإمارات العربية المتحدة حسب المتحدث باسم المغني.

ولا يعرف إن كان عومر آدم سيحيي حفلات غنائية في الإمارات العربية أم أنه سيكتفي بزيارة البلاد ولقاء بعض شخصياتها. غير أن التوقعات في الإعلام الإسرائيلي تشير إلى إمكانية مباشرته نشاطات فنية مستقبلا في هذا البلد.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية.