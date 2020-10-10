العراق.. أربيل تتهم "العمال الكردستاني" في اغتيال مسؤول حكومي

أعلنت المديرية العامة للأسايش في كردستان العراق، أن التحقيقات أظهرت تورط "العمال الكردستاني" في اغتيال غازي صالح آليخان مسؤول منفذ "سرزيري" الحدودي مع تركيا قبل يومين.

وقالت المديرية: "في الساعة 5:30 من مساء الخميس الماضي، اغتيل مسؤول أسايش منفذ سرزيري الحدودي غازي صالح آليخان في قرية بيكداو بأيدي الإرهاب السوداء".

وأضافت: "بعد إجراء التحقيقات الدقيقة والمتعددة، تبين أنه اغتيل من قبل حزب العمال الكردستاني، حيث سبق وأن تلقى تهديدات بالاغتيال بطرق مباشرة وغير مباشرة".

وتابعت: "في الوقت الذي نتقدم بالتعازي والمواساة لعائلة وذوي آليخان، فإننا ندين هذا العمل الإرهابي الجبان بشدة، ونعلن أن هذا العمل لن يمر بدون رد".

ودعت مديرية الأسايش مواطني الإقليم إلى "أن يكون لهم موقف يتناسب مع مستوى هذا العمل الإرهابي".

وقتل آليخان (47 عاما) بإطلاق نار تعرض له في ناحية كاني ماسي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، حيث فارق الحياة متأثرا بجروحه قبل نقله إلى مستشفى زاخو.

ومنفذ "سرزيري"، هو المنفذ حدودي الثاني بين العراق وتركيا بعد إبراهيم الخليل، ويستخدم في الغالب لعبور الشاحنات الصغيرة وتنقل السياح والمسافرين بين البلدين.

المصدر: "رووداو"