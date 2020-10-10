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الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا 

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الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا 
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اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية مع مسؤولين ليبيين في طرابلس
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أكد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا اليوم السبت، أنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيا، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.

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وشدد البيان الذي نقلته "بوابة الوسط" الليبية على أن "مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثالثة".

وذكرت البعثة أن سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمين بأعمال سفارة هنغاريا وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، عقدوا اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم، مع رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق فايز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

المصدر: د ب أ

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