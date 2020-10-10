الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الأردن

أعلنت الإمارات السبت، إرسالها طائرة مساعدات ثانية تحمل 15 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى الأردن، لدعمه في مواجهة فيروس كورونا.

وقال سفير الإمارات لدى عمان أحمد علي محمد البلوشي: "يأتي إرسال الطائرة الثانية من المستلزمات الطبية العاجلة اليوم تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم بها الإمارات في دعم الجهود الوطنية في الدول العربية الشقيقة، وكذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين المبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد".

وأشار البلوشي، إلى أن "هذه الشحنة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى الأردن، حيث سبق وأن أرسلت طائرة حملت 12.4 طن من الإمدادات والمستلزمات الطبية من شهر يوليو حتى أغسطس، ساهمت في توفير الدعم للعاملين في القطاع الطبي".

وأعرب عن أمله في أن "تساهم الشحنة الجديدة في توفير المزيد من الحماية للعاملين في الرعاية الصحية، ولا سيما في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة".

وأكد أن الشحنة سيستفيد منها أكثر من 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء الوباء.

المصدر: "البيان"