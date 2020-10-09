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مصر.. النيابة تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات "عنتيل الجيزة"

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مصر.. النيابة تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات
Reuters
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أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم المصرية بضبط وإحضار 4 سيدات بعد تحديد هويتهن ظهرن في مقاطع فيديو "عنتيل الجيزة"، حيث مارسن الجنس معه.

وأشارت المصادر إلى أن "عملية البحث عن السيدات تمت في سرية لما تسببت فيه الواقعة من خلافات أسرية عديدة وصلت إلى الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن أزواجهن فيما تركت بعض الأسر منازلها، وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع".

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وشرحت المصادر أن "الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغا منهن بتعرضهن للضرر أو من أزواجهن باتهامهن بالزنا، حيث أن الزوج هو الشخص الوحيد المخول باتهام زوجته".

ناصر حاتم

المصدر: RT

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