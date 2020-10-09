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ليبيا.. جيش حفتر يرد على استنفار الوفاق

أخبار العالم العربي

ليبيا.. جيش حفتر يرد على استنفار الوفاق
Reuters
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أصدر "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بيانا ردا على إعلان وزارة الدفاع بحكومة الوفاق رفع درجة الاستعداد تحسبا لهجوم وشيك منه.

وجاء في بيان أصدره "الجيش الوطني الليبي": "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا إدعاءات لا أساس لها من الصحة فقواتنا ملتزمة بإعلان وقف اطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".

وأضاف أن "مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي، وكذلك هي عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والاجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على ان هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة".

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وخلص البيان إلى التشديد على أن "الجيش الوطني الليبي" سيكون "مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية".

ناصر حاتم
الملف الليبي

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