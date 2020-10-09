بغداد تعلن عن اتفاق مع إقليم كردستان يعزز سلطة العراق في سنجار

أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أبرم اتفاقا "تاريخيا" مع إقليم كردستان حول سنجار.

وقال ملا طلال في تغريدة عبر موقع "تويتر": "رئيس مجلس الوزراء رعى اليوم إتفاقا تاريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان".

ويتضمن الاتفاق التطبيع في سنجار وإعادة النازحين إليها وضبط إدارتها، والعمل على إخراج القوات غير الشرعية منها.

وفي وقت سابق من اليوم وصل وفد إقليم كردستان، برئاسة وزير الداخلية، ريبر أحمد إلى العاصمة العراقية بغداد لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول الأوضاع في سنجار. واستهل الوفد أول اجتماعاته مع مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي بحضور محافظ نينوى نجم الجبوري وعدد من المسؤولين الأمنيين.

المصدر: وكالات