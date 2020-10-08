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عريقات: عرفات اتهم بالفساد والكذب في سبيل قضية بلاده

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عريقات: عرفات اتهم بالفساد والكذب في سبيل قضية بلاده
Reuters www.albayouk.net
الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
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دافع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن موقف الرئيس الراحل ياسر عرفات من قضية بلاده، قائلا إنه تعرض "للشيطنة".

وكتب عريقات في سلسلة تغريدات على "تويتر": "نفس الأسطوانة المشروخة التي استخدموها مع الخالد فينا ياسر عرفات، حوصر وقتل مظلوما، شيطن واتهم بالفساد والكذب".

وأضاف: "عرفات أصر على أن تكون القدس شاملة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67، مع ضمان حق العودة للاجئين ورفض الاستيطان والضم".

وجاء تعليق عريقات تعليقا على مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت سابق من هذا الأسبوع لرئيس المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان، قال فيها: "المملكة في عهد الملك فهد حصلت على مبادرة أمريكية، وعندما علم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات رقص فرحا وقال: تحررت فلسطين".

المصدر: "سبوتنيك + تويتر"

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