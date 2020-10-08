عريقات: عرفات اتهم بالفساد والكذب في سبيل قضية بلاده

دافع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن موقف الرئيس الراحل ياسر عرفات من قضية بلاده، قائلا إنه تعرض "للشيطنة".

وكتب عريقات في سلسلة تغريدات على "تويتر": "نفس الأسطوانة المشروخة التي استخدموها مع الخالد فينا ياسر عرفات، حوصر وقتل مظلوما، شيطن واتهم بالفساد والكذب".

وأضاف: "عرفات أصر على أن تكون القدس شاملة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 67، مع ضمان حق العودة للاجئين ورفض الاستيطان والضم".

نفس الاسطوانة المشروخة التى استخدموها مع الخالد فينا ياسر عرفات ، حوصر وقتل مظلوما . شيطن واتهم بالفساد والكذب ، لا اسيء الا انه اصر على ان تكون القدس بالمسجد الاقصى وكنيسة القيامة عاصمة لدولة فلسطين ودولة مستقلة على حدود ١٩٦٧ ، وحق العودة للاجئين ورفض الاستيطان والضم . — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

وجاء تعليق عريقات تعليقا على مقابلة تلفزيونية أذيعت في وقت سابق من هذا الأسبوع لرئيس المخابرات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان، قال فيها: "المملكة في عهد الملك فهد حصلت على مبادرة أمريكية، وعندما علم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات رقص فرحا وقال: تحررت فلسطين".

المصدر: "سبوتنيك + تويتر"