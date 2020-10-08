عريقات: من يريد أن يمهد للتطبيع مع إسرائيل يستطيع دون التشهير بالشعب الفلسطيني

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس، إن من يريد أن يمهد للتطبيع مع إسرائيل "يمكنه فعل ذلك دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري".

وكتب عريقات على "تويتر" بعد بث ثلاث حلقات من مقابلة مع الأمير بندر بن سلطان رئيس المخابرات السعودية السابق وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة سابقا دون أن يشير إليه مباشرة.

وقال عريقات في إحدى التغريدات: "باستطاعة أي دولة أن تقول مصالحي تتطلب التطبيع مع اسرائيل".

وأضاف دون أن يذكر بندر بن سلطان بالاسم: "لدي من وثائق اللقاءات التي حصلت مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة ما يكشف الحقيقة كاملة، ليس أنصاف الحقائق أو اقتباس من انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ولا يستطيعون الرد".

وتابع: "القيادة الفلسطينية فاشلة ويجب تغييرها، والشعب الفلسطيني جاحد وناكر للجميل وحاقد. لماذا؟ لأنه رفض أن يكون المسجد الاقصى والقدس تحت السيادة الاسرائيلية، لأنه رفض الاستيطان والضم، ولأنه يدافع عن عروبة أرضه ومقدساته شعب قدم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ومليون أسير، ثم يتهم بالخيانة".

ووجه الأمير بندر خلال الحلقات الثلاث من المقابلة انتقادات حادة للقادة الفلسطينيين واتهمهم بإضاعة الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: "رويترز"