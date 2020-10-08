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"تويتر" يحجب حساب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين

أخبار العالم العربي

Reuters Mike Blake
صورة تعبيرية
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حجب موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حساب قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين في اليمن، على موقعها للتواصل الاجتماعي أمس الأربعاء.

وقالت "المسيرة" في مدونة لها عبر تطبيق "تليغرام": "شركة تويتر تقدم على إيقاف حسابات قناة المسيرة دون الإبلاغ عن الأسباب".

غير أن صفحة القناة على موقع التدوينات العالمي تقول إن الحساب موقوف لانتهاك قوانين منصة "تويتر".

ولعبت القناة التي انطلقت في عام 2012، دورا بارزا في تغطية العمليات العسكرية التي تخوضها جماعة "أنصار الله" الحوثية، في مواجهة التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية والقوات الحكومية التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، منذ سنوات.

المصدر: RT

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