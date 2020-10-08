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الأردن.. الخصاونة ثاني رئيس وزراء والده بعثي

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الأردن.. الخصاونة ثاني رئيس وزراء والده بعثي
jo24.net/
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يعتبر رئيس الوزراء الأردني المكلف بشر الخصاونة، ثاني رئيس وزراء في البلاد بعهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ينتمي والده لحزب البعث.

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فرئيس الوزراء السابق عمر الرزاز، هو نجل السياسي المرحوم منيف الرزاز، الذي كان بعثيا محسوبا على الجناح السوري لحزب البعث العربي الاشتراكي.

أما الخصاونة، فهو نجل هاني الخصاونة، السفير والوزير الأسبق والبعثي المخضرم المحسوب على الجناح العراقي لحزب البعث، والذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الرئيسين الراحلين صدام حسين وحافظ الأسد.

ومن المفارقات أن الأبوين الرزاز والخصاونة سجنا في معتقل الجفر إبان المد القومي العربي في الخمسينات.

المصدر: خبرني

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