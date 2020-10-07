 
مباشر

مصر تسجل 133 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 133 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
سيدة تمر على خلفية جدار عليه علم مصر في القاهرة في زمن جائحة فيروس كورونا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ow2s

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، عن تسجيلها 133 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 133 حالة، مقابل 121 في بيانات أمس الثلاثاء، لتصل إلى 104035 حالة.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 9 وفيات جديدة جراء الفيروس، مقابل 11 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 6010 وفيات.

كما أفاد مجاهد بخروج 43 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 97492 شخصا.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا