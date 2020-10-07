مصر.. وفاة نقيب المحامين في محافظة الشرقية إثر إصابته بكورونا

توفي المحامي حسن الصادق، نقيب المحامين في جنوب محافظة الشرقية المصرية والمرشح لمجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، في وقت سابق من يوم الأربعاء، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان الصادق أصيب بفيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، وأغمي عليه أثناء حضوره مؤتمرا انتخابيا لدعوة المواطنين للتصويت لصالحه في الانتخابات.

ونقل إثرها للمستشفى لتتبين إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويوضع على جهاز تنفس صناعي إلى غاية وفاته.

ناصر حاتم

المصدر: RT