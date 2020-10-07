المستشار الاقتصادي لترامب: الرئيس يستأنف عمله في المكتب البيضاوي

أكد لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عاد الى المكتب البيضاوي، وأنه في حالة تحسن كبيرة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي حديث لقناة "CNBC"، رفض كودلو الإفصاح عما إذا كان الرئيس قد ارتدى قناعا في البيت الأبيض بعد خروجه من الرعاية في المستشفى، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الرئيس حضر إلى البيت الأبيض مساء الثلاثاء متخذا أقصى تدابير الحيطة بشأن كوفيد-19، كما تم اتخاذ تدابير واحتياطات إضافية في المكتب".

وقد جاءت تصريحات كودلو، بعد أقل من 48 ساعة من خروج ترامب من مستشفى "والتر ريد"، حيث أمضى عطلة نهاية الأسبوع في العلاج من فيروس كورونا.

المصدر: "CNBC"