أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

صرح معالي وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي جراح الصباح ان اسرة ال صباح الكرام قد باركت تزكية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح وليا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت