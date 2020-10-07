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أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد

أخبار العالم العربي

أمير الكويت الجديد يختار شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد
Reuters Stephanie McGehee
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اختار أمير الكويت الجديد، نواف الاحمد الجابر الصباح، شقيقه مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

يتبع..

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