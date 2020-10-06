 
مباشر

افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ovmt

افتتحت اليوم الثلاثاء سفارة جمهورية أبخازيا في دمشق، وسط حضورمسؤولين ودبلوماسيين.

واعترفت سوريا باستقلال أبخازيا في مايو 2018، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية.

وفي 21 يوليو الماضي، تسلم وزير الخارجية السوري وليد المعلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير أبخازيا الجديد لدى سوريا، خوتابا باغرات راشوفيتش.

كما افتتح أمس الاثنين في حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية في العاصمة السورية البيت التجاري الأبخازي، الذي يهدف إلى عرض المنتجات الأبخازية في سوريا وتبادل السلع ومقايضتها، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا