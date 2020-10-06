افتتاح سفارة أبخازيا في دمشق (فيديو)

افتتحت اليوم الثلاثاء سفارة جمهورية أبخازيا في دمشق، وسط حضورمسؤولين ودبلوماسيين.

واعترفت سوريا باستقلال أبخازيا في مايو 2018، وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية.

وفي 21 يوليو الماضي، تسلم وزير الخارجية السوري وليد المعلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير أبخازيا الجديد لدى سوريا، خوتابا باغرات راشوفيتش.

كما افتتح أمس الاثنين في حاضنة دمر المركزية للحرف التراثية في العاصمة السورية البيت التجاري الأبخازي، الذي يهدف إلى عرض المنتجات الأبخازية في سوريا وتبادل السلع ومقايضتها، وذلك في إطار التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

المصدر: وكالات