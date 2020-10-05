الجزائر تعتزم تأسيس شركة طيران جديدة للرحلات الداخلية

قال وزير النقل الجزائري لزهر هاني، إن الحكومة تعتزم إقامة شركة للنقل الجوي الداخلي من أجل تخفيف العبء عن الناقلة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير للإذاعة الرسمية، قال فيها: "ليس بإمكان الشركة الجزائرية للنقل الجوي تغطية كل المطارات الداخلية،" مضيفا أن إنشاء شركة جديدة "سيسمح بالتكفل الأمثل لنقل المواطنين عبر أرجاء البلاد".

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وقال إن السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في قطاع النقل سيساعد على تنفيذ سياسة اقتصادية جديدة.

وأضاف هاني أن "فتح الاستثمار في النقل بما فيه النقل الجوي أمام الشركات الخاصة هو قرار سياسي تفرضه التحولات الاقتصادية الراهنة".

ويأتي ذلك بعد أن قالت السلطات في أغسطس إنها ستسمح للقطاع الخاص بتأسيس شركات للنقل الجوي والبحري في إطار إصلاحات اقتصادية ترمي إلى الحد من الاعتماد على النفط والغاز.

وحث الرئيس عبد المجيد تبون حكومته مرارا على تحسين خدمات النقل الجوي في أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة.

المصدر: رويترز