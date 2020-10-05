الأمن المصري يقتل مجرما شديد الخطورة

أعلنت قوات الأمن المصرية مقتل أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وضبط اثنين آخرين في مكان اختبائهم بإحدى المزارع في أسيوط.

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وأشارت قوات الأمن إلى أن المتهم قتل عقب تبادل لإطلاق النيران، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بإحدى المزارع بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة قسم أسيوط الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمأمورية مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف، وبتمشيط منطقة الزراعات المحيطة بالمزرعة، تبين مصرع أحدهم إثر إصابته بعدة طلقات متفرقة، وعثر بجواره على "بندقية آلية - 7 خزينة - 150 طلقة من ذات العيار"، وتم ضبط العنصرين الآخرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية