مصر.. تصفية عنصر إجرامي وإصابة ضابط شرطة بالشرقية

لقي عنصر إجرامي خطر مصرعه في مصر، وأصيب فرد شرطة بطلق ناري، خلال اشتباك مسلح بمحافظة الشرقية.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر مصرية أنه أثناء مرور أحد أفراد الشرطة من قوة وحدة مباحث مركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية بقرية الصحافة بدائرة المركز، شاهد أحد الأشخاص متوقفا بجوار دراجة نارية لا تحمل لوحات معدنية تعريفية، بالقرب من كوبري الصحافة ويحمل بندقية آلية، ثم أطلق أعيرة نارية تجاه فرد الأمن.

وأضحت المصادر أنه نتج عن إطلاق العيارات النارية إصابة فرد الشرطة بطلق ناري، فقام على الفور بمبادلته إطلاق الأعيرة النارية مما أسفر عن مصرع المشتبه به.

وقالت الداخلية المصرية إن قوة من قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بالشرقية انتقلت على الفور لمكان الحادث وتبين أن العنصر المذكور "سبق واتهم في قضية مخدرات ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وعُثر بجواره على بندقية آلية و4 خزن و55 طلقة لذات العيار، وسلاح أبيض، و50 غراما لمخدر الهيروين، و20 غراما لمخدر الأفيون – ومبلغ مالي".

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مبينة أن "ذلك يأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من المتاجرين بالمواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية".

المصدر: RT