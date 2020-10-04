قوات هادي تصد هجوما للحوثيين في الحديدة

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجوما خاطفا نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وبحسب الموقع الرسمي لـ"قوات العمالقة الجنوبية" الموالية لهادي، فإن "مجاميع حوثية مسلحة شنت هجوما واسعا على مديرية حيس بالحديدة، صباح اليوم الأحد، تصدت له القوات المشتركة بعد أن خاضت معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة والقذائف".

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية بالجيش قولها إن "أبطال القوات المشتركة كبدوا العناصر الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار".

وأشارت المصادر إلى أن "المجاميع الحوثية تواصل تصعيدها العسكري جنوب مدينة الحديدة، بغرض تحقيق اختراق في صفوف القوات المشتركة إلا أنها باءت جميعها بالفشل، وتلقت على إثرها الضربات المتتالية على أيدي أبطال القوات المشتركة بالساحل الغربي".

المصدر: RT